Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина пережил встречу с медведицей и медвежонком в лесу благодаря палке

В США мужчина отбился от разъяренного гризли с помощью палки

close
100%
United States Geological Survey

В США мужчина пережил нападение калифорнийского медведя и рассказал о случившемся, передает NBC Bay Area.

На этой неделе Куана Оттауэй из Калифорнии вышел на обычную пробежку и заметил медвежонка и его мать. Бегун не успел скрыться, и медведица прыгнула ему на спину, а затем столкнула в овраг. Там мужчина нашел палку, ударил ею гризли по морде и бросился бежать.

«Я бежал так быстро, как только мог. Я думал о своих детях. Хорошо, что я не взял с собой детей», — рассказал Оттауэй.

В итоге американцу удалось забраться на крышу внедорожника, откуда он позвал на помощь. На его крики отозвались соседи, они стали издавать громкие звуки и даже бросили в медведицу бревно, чтобы отпугнуть ее.

От нападения у мужчины осталось множество царапин, в том числе и на участке кожи с татуировкой медведя, которую Куана сделал несколько лет назад.

Ранее детская песенка спасла охотника после нападения гризли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами