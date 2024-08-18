Мужчина пережил встречу с медведицей и медвежонком в лесу благодаря палке

В США мужчина пережил нападение калифорнийского медведя и рассказал о случившемся, передает NBC Bay Area.

На этой неделе Куана Оттауэй из Калифорнии вышел на обычную пробежку и заметил медвежонка и его мать. Бегун не успел скрыться, и медведица прыгнула ему на спину, а затем столкнула в овраг. Там мужчина нашел палку, ударил ею гризли по морде и бросился бежать.

«Я бежал так быстро, как только мог. Я думал о своих детях. Хорошо, что я не взял с собой детей», — рассказал Оттауэй.

В итоге американцу удалось забраться на крышу внедорожника, откуда он позвал на помощь. На его крики отозвались соседи, они стали издавать громкие звуки и даже бросили в медведицу бревно, чтобы отпугнуть ее.

От нападения у мужчины осталось множество царапин, в том числе и на участке кожи с татуировкой медведя, которую Куана сделал несколько лет назад.

Ранее детская песенка спасла охотника после нападения гризли.