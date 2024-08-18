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Школьник предлагал помыть лобовое стекло и угрожал водителям пистолетом в случае отказа

В Москве задержали 10-летнего мальчика, угрожавшего взрослым игрушечным оружием

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Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

В Москве вызвали полицию из-за мальчика, который угрожал водителям игрушечным пистолетом. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, школьник зарабатывал небольшие деньги, предлагая водителям, которые останавливались на светофоре в центре города, протереть их лобовое стекло. Очевидцы говорят, что при себе у 10-летнего ребенка был игрушечный пистолет, который он демонстрировал, если кто-то из автомобилистов отказывался от его услуг.

Один из автовладельцев сообщил о происходящем на Пятницкой улице в полицию. Мужчина объяснил, что воспринял угрозу всерьез, так как решил, что у мальчика пневматическое оружие. Юного москвича доставили в отдел в сопровождении родителей, сейчас правоохранители проверяют семью.

Ранее полицейский выстрелил в подростка с игрушечным пистолетом.

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