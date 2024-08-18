Разделенные семьи чаще всего обращаются к психологам в Курской области

За помощью к психологам в Курской области чаще всего обращаются люди, чьи близкие остались на небезопасных территориях или были ранены. Об этом ТАСС рассказала эксперт Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Анна Андронова.

«Все они реагируют по-разному: кто-то молчит, кто-то плачет, кто-то проявляет агрессию, кто-то пытается принимать самостоятельные действия», — рассказала она.

Всем обратившимся сейчас оказывается психологическая помощь. По ее словам, эвакуированным сейчас приходится решать организационные вопросы, например, с заселением в пункты временного размещения (ПВР), восстанавливать документы.

Андронова отметила, что в подобных состояниях часто пребывают не только пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, но и волонтеры, и сотрудники чрезвычайных ведомств. С ними также работают психологи МЧС.

За последние сутки более 1700 жителей приграничных районов Курской области покинули свои дома. Эвакуацию проводят там, где это возможно, но многие жильцы относительно спокойных населенных пунктов отказываются уезжать.

Ранее пленный боец «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) высказался о боях в Курской области.