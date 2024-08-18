В Курской области рассказали о подготовке к отопительному сезону

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в подготовке к отопительному сезону особое внимание уделяется приграничным районам.

«Несмотря на выезд местных жителей, объекты ЖКХ продолжат работу», — сказал он.

Он отметил, что поручил выделить специалистов для контроля за сохранностью оборудования и инфраструктуры.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники жилищно-коммунального комплекса определяют объем зданий и объектов, которые будут подключены к отоплению.

9 августа Алексей Смирнов сообщил, что в регионе утвердили порядок предоставления выплат материальной помощи в размере 10 тысяч рублей тем жителям региона, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули жилье. 12 августа первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров заявил, что жители пострадавшей от нападения ВСУ в Курской области могут получить единовременную выплату размером 25 тыс. рублей.

Ранее беженцам из Курской области пообещали отсрочку по кредитам.