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Десяткам мигрантов вручили повестки в Москве

«Ъ»: в Москве по итогам рейдов десяткам мигрантов вручены повестки

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России совместно с УВД по Восточному административному округу Москвы провели рейд по выявлению фактов незаконной миграции. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в рамках рейда также проверяли соблюдения законодательства бывшими мигрантами.

Рейд провели на автовокзале у метро «Щелковская», овощебазе и в хостелах. Издание подчеркивает, что по итогам проверок нескольким десяткам выходцев из других государств, ранее получивших гражданство Российской Федерации, вручили повестки о явке для постановки на воинский учет.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет.

Накануне в пресс-службе Государственной думы Российской Федерации заявили, что председатель ГД Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить законопроект о постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением паспорта гражданина РФ.

Ранее в Ростовской области бывшим мигрантам массово выдали повестки в военкомат.

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