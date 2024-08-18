Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с допросом ехавших «убивать русню» пленных бойцов ВСУ

Кадыров показал видео допроса бойцов ВСУ, взятых в плен в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале видеозапись с допросом солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен в Курской области.

По словам Кадырова, украинцев пленили бойцы «Каштана», заманив с помощью рации уничтоженного солдата ВСУ.

На видео пленные рассказали командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, что их якобы обманным путем привезли в приграничный регион РФ. По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, в телефоне одного из солдат была найдена запись, на которой украинец хвалится, что «едет убивать русню».

По словам пленных, их бригада состояла из 20 человек — по 10 в каждой машине.

«Один сразу получил осколок, его забрали, а второй уже пулю в лоб получил», — рассказал боец ВСУ.

Алаудинов заявил, что русские им не враги, а врагами являются те, кто «сидит в Америке».

«Это ваши хозяева, которые гонят вас на убой, вы никак не хотите этого понять и претесь», — сказал генерал-майор.

Он отметил, что за последние дни Вооруженные силы РФ уничтожили «реально ужас», как много солдат ВСУ.

Ранее Кадыров показал видео видео беседы Алаудинова со взятым в плен бойцом «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами