Появилось видео с допросом ехавших «убивать русню» пленных бойцов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале видеозапись с допросом солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен в Курской области.

По словам Кадырова, украинцев пленили бойцы «Каштана», заманив с помощью рации уничтоженного солдата ВСУ.

На видео пленные рассказали командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, что их якобы обманным путем привезли в приграничный регион РФ. По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, в телефоне одного из солдат была найдена запись, на которой украинец хвалится, что «едет убивать русню».

По словам пленных, их бригада состояла из 20 человек — по 10 в каждой машине.

«Один сразу получил осколок, его забрали, а второй уже пулю в лоб получил», — рассказал боец ВСУ.

Алаудинов заявил, что русские им не враги, а врагами являются те, кто «сидит в Америке».

«Это ваши хозяева, которые гонят вас на убой, вы никак не хотите этого понять и претесь», — сказал генерал-майор.

Он отметил, что за последние дни Вооруженные силы РФ уничтожили «реально ужас», как много солдат ВСУ.

Ранее Кадыров показал видео видео беседы Алаудинова со взятым в плен бойцом «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).