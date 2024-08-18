Екатеринбуржец пришел с ножом в торговый центр и ранил одного из посетителей

В Екатеринбурге мужчина пришел в торговый центр с ножом и напал на незнакомца, сообщает сообщает E1.RU.

Инцидент произошел накануне вечером в ТЦ «Мегаполис». Со слов посетителей торгового центра, злоумышленник в зеленой камуфляжной форме бегал с ножом по коридорам.

В какой-то момент мужчина вонзил клинок прохожему в бедро и попытался сбежать, но был задержан. По предварительным данным, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина лежал на полу, был ранен в ногу, ему оказывали помощь, рана оказалась неглубокая, рядом стояла охрана. Вызвали полицию», — рассказал собеседник издания.

Очевидцы также сообщили, что дебошир был задержан, его мотивы остаются неизвестными. В УМВД по Екатеринбургу от комментариев по ситуации отказались.

Ранее мужчину в камуфляже с ножом заметили на детской площадке в Краснодаре.