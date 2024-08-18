На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар

После взрыва на электроподстанции в Днепропетровской области на Украине произошел пожар. Об этом сообщает Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

«Днепропетровская область: в результате атаки БПЛА на подстанцию ​​возник пожар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать. Где именно расположена подстанция, в министерстве не уточнили.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что несколько взрывов произошло в Киеве на фоне воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях страны.

17 августа в Кривом Роге в Днепропетровской области также произошел взрыв. Отмечается, что взрыв произошел на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Ранее замглавы Минэнерго Украины поймали на взятке.