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На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар

Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

После взрыва на электроподстанции в Днепропетровской области на Украине произошел пожар. Об этом сообщает Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

«Днепропетровская область: в результате атаки БПЛА на подстанцию ​​возник пожар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать. Где именно расположена подстанция, в министерстве не уточнили.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал, что несколько взрывов произошло в Киеве на фоне воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги также прозвучал в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях страны.

17 августа в Кривом Роге в Днепропетровской области также произошел взрыв. Отмечается, что взрыв произошел на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Ранее замглавы Минэнерго Украины поймали на взятке.

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Операция на Украине
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