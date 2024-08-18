Сейсмологи предупредили о вероятности нового мощного землетрясения на Камчатке

Землетрясение магнитудой от 6 до 9 может произойти на Камчатке в ближайшие двое суток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление общего совета Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Там отметили, что землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло накануне в 118 км от города Петропавловск-Камчатский, может быть форшоком — сейсмособытием, после которого идет еще более интенсивное.

«Считаем необходимым информировать о повышенной вероятности сейсмического события, способного вызвать сотрясение 6-9 баллов в Петропавловск-Камчатской городской агломерации на период 18-19 августа 2024 года», — сообщается в документе.

По данным сейсмологов, очаг нового землетрясения может находиться в Авачинском заливе. При этом жители Петропавловск-Камчатского, Елизово, Вилючинска и поселка Усть-Камчатск могут ощущать подземные толчки силой до 9 баллов, считают эксперты.

На Камчатке накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения магнитудой 8,5-8,7, добавили в РАН.

В ночь на 18 августа Камчатский филиал геофизической службы РАН зафиксировал 15 афтершоков после сейсмособытия в регионе. За три с лишним часа после землетрясения сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,6. Толчки произошли в акватории Тихого океана в 79-119 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее жители Камчатки сообщили об афтершоках после семибалльного землетрясения.