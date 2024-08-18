Воспитатель детсада продала машину, оформила семь кредитов и отдала деньги мошенникам

Воспитатель детского сада из Владимира поверила телефонным мошенникам, оформила несколько кредитов, продала автомобиль и ювелирные украшения, и отдала все деньги аферистам. Об этом сообщает телеканал «Губерния».

50-летнюю женщину телефонные мошенники убедили в том, что неизвестные якобы оформили на нее несколько крупных займов и планируют перевести деньги в недружественную страну. Чтобы избежать уголовного преследования, злоумышленники убедили россиянку самой взять несколько кредитов.

В течение нескольких дней женщина взяла шесть кредитов, сняла с кредитной карты 80 тысяч и еще 100 тысяч заняла у родственников. Все деньги были переведены на счета мошенников, общий ущерб составил 3 млн рублей.

До этого сообщалось, что профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова перевела мошенникам почти 5 млн рублей. Аферисты представлялись сотрудниками ФСБ и военной прокуратуры, ввели женщину в заблуждение и убедили передать курьеру наличными крупную сумму якобы для перевода этих средств на безопасный счет. За два дня профессор консерватории несколько раз встречалась с курьерами, наличными она передала мошенникам 4,4 млн рублей, еще 530 тысяч перевела на указанные реквизиты.

Ранее в Петербурге ученый лишился миллионов после звонка «губернатора».