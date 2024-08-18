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Названо число жителей Курской области, эвакуировавшихся за сутки

МЧС РФ: за сутки приграничье Курской области покинули более 1700 мирных жителей

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Илья Питалев/РИА Новости

Более 1700 жителей приграничных районов Курской области покинули свои дома за минувшие сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, эвакуация граждан проводилась в четырех муниципальных районах региона. Однако о каких именно территориях идет речь, в заявлении не уточняется.

«В безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 1700 человек», — говорится в публикации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также представители МЧС РФ рассказали, что с начала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в регион были направлены 2,2 тыс. тонн гуманитарной помощи. За прошедшие сутки жителям приграничного субъекта доставили 300 тонн товаров первой необходимости.

«Помощь распределяют в ПВР (пунктах временно размещения. — «Газета.Ru») и центрах выдачи гуманитарной помощи», — уточнили в ведомстве.

18 августа глава Суджанского района Курской области Александр Богачев рассказал, что пожилые граждане не хотят покидать свои дома, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск. Как сказал чиновник, он лично участвует в доставке гуманитарной помощи отказавшимся от эвакуации жителям.

Ранее ВСУ обвинили в попытках помешать эвакуации мирных граждан из приграничных районов Курской области.

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