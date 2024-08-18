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В Ставропольском крае разбился самолет

112: частный самолет Zlin Z 42 разбился во время тренировки под Ставрополем

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ЧП Ставрополь | новости края/VK

Возле аэродрома Рыздвянный в Ставропольском крае потерпел крушение частный самолет Zlin Z 42. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, авиакатастрофа произошла в 1,5 км от аэродрома — самолет выполнял тренировочный полет, во время которого рухнул и разбился. По предварительной информации, на борту находился только пилот. Его спасти не удалось.

Отмечается, что других пострадавших, а также разрушений нет. Причины случившегося в настоящее время выясняются.

15 августа в Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета успел вовремя катапультироваться. Воздушное судно упало в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений. По предварительной информации Минобороны РФ, причиной ЧП стала техническая неисправность.

Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о том, что одного из четверых членов экипажа бомбардировщика спасти не удалось.

Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета в Якутии.

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