В Ставропольском крае разбился самолет

Возле аэродрома Рыздвянный в Ставропольском крае потерпел крушение частный самолет Zlin Z 42. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, авиакатастрофа произошла в 1,5 км от аэродрома — самолет выполнял тренировочный полет, во время которого рухнул и разбился. По предварительной информации, на борту находился только пилот. Его спасти не удалось.

Отмечается, что других пострадавших, а также разрушений нет. Причины случившегося в настоящее время выясняются.

15 августа в Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета успел вовремя катапультироваться. Воздушное судно упало в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений. По предварительной информации Минобороны РФ, причиной ЧП стала техническая неисправность.

Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о том, что одного из четверых членов экипажа бомбардировщика спасти не удалось.

Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета в Якутии.