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Молодой человек провел три часа в воде, попав под гребной винт катера

Bild: в Германии катер зацепил вейкбордиста гребным винтом

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Pexels

В Германии катер зацепил молодого человека гребным винтом, передает Bild.

Вечером 16 августа 21-летний юноша занимался вейкбордингом вместе с другими спортсменами на реке Везер в районе Петерсхагена. В какой-то момент он упал в воду и хотел вернуться на катер, но оказался в ловушке, так как его зацепило винтом.

Капитан судна быстро отреагировал, заглушил мотор и попытался вытащить пострадавшего из воды, но нога молодого человека не поддавалась. На место вызвали спасателей и водолазов, также к реке прибыли машина скорой помощи и спасательный вертолет.

Специалисты пытались достать ногу юноши из лопастей более трех часов. Как сообщается, он бы не выжил, если несколько человек все это время не удерживали бы его голову над водой.

Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, сейчас его жизни ничего не угрожает.

До этого в Екатеринбурге купавшийся в пруду подросток чуть не утонул из-за наезда катера.

Ранее под Самарой катер проехался по 12-летней девочке.

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