Пожилые жители населенных пунктов Суджанского района Курской области отказываются покидать свои дома, невзирая на атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС глава района Александр Богачев.

По его словам, эвакуацию проводят там, где это возможно, но многие жильцы относительно спокойных населенных пунктов отказываются покидать свои дома. В основном это старики.

Глава района заявил, что он доставляет гуманитарную помощь оставшимся дома жителям. В состав груза входят продукты питания, питьевая вода и медикаменты.

Утром 18 августа агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщило, что военные Вооруженных сил РФ ликвидировали группу украинских солдат в районе села Кремяное в Курской области. Под удар попали 16 членов штурмового батальона 115-й механизированной бригады ВСУ, которые в момент атаки находились в лесу.

Ранее несколько украинских мародеров попали в плен в Курской области.