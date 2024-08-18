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На Камчатке извергается вулкан Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел

На Камчатке второй раз за сутки вулкан Шивелуч выбросил пепел. Об этом сообщает камчатская группа реагирования на извержение вулкана Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на официальном сайте.

«Продолжается взрывное извержение лавового купола ... вулкана Шивелуч. Взрывы выбросили пепел на высоту 4,5-5 км над уровнем моря, а пепловый шлейф протянулся примерно на 1520 км к востоку-юго-востоку от вулкана», — говорится в сообщении.

18 августа на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч произошло выпадение пепла. В МЧС уточнили, что пепла оказалось «незначительное количество», которое не повлияло на жизнедеятельность.

Позже на Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана Шивелуч.

17 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7. Местные жители ощущали подземные толчки. После землетрясения произошла серия афтершоков.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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