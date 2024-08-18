На Камчатке извергается вулкан Шивелуч

На Камчатке второй раз за сутки вулкан Шивелуч выбросил пепел. Об этом сообщает камчатская группа реагирования на извержение вулкана Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на официальном сайте.

«Продолжается взрывное извержение лавового купола ... вулкана Шивелуч. Взрывы выбросили пепел на высоту 4,5-5 км над уровнем моря, а пепловый шлейф протянулся примерно на 1520 км к востоку-юго-востоку от вулкана», — говорится в сообщении.

18 августа на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч произошло выпадение пепла. В МЧС уточнили, что пепла оказалось «незначительное количество», которое не повлияло на жизнедеятельность.

Позже на Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана Шивелуч.

17 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7. Местные жители ощущали подземные толчки. После землетрясения произошла серия афтершоков.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.