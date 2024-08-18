Пять туристок заблудились в горах Бурятии

В Тункинском районе Бурятии пять туристок совершали восхождение на гору и сбились с маршрута. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Инцидент произошел на пике Аршан, в экстренные службы 18 августа ночью обратились пять женщин, путешественницы рассказали, что совершали восхождение, сбились с тропы и заблудились. Они разожгли костер и ждали помощи спасателей.

К месту оперативно выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда. Туристок нашли и доставили в поселок Аршан, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии спасатели эвакуировали туристку, получившую травмы во время похода. Зарегистрированная группа туристов из 11 человек отправилась в поход, однако одна из участниц мероприятия получила травмы и не смогла продолжить путь. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб поместили пострадавшую туристку на борт ведомственного вертолета Ми-8. Ее по воздуху доставили в поселок Гизель, где передали медикам.

Ранее на Камчатке беременная туристка застряла на скале во время восхождения.