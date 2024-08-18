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Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде 18 августа

Тишковец: 18 августа в Москве ожидаются переменная облачность и небольшой дождь

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Небольшой дождь и температура воздуха до +27°C ожидаются в Москве 18 августа. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Он отметил, что в указанный день погодные условия будут формироваться под влиянием волнового атмосферного фронта. В связи с этим в российской столице прогнозируется переменная облачность.

«Во второй половине дня местами может брызнуть небольшой дождь, температура — от +24°C до +27°C в Москве, по области — от +23°C до +28°C», — добавил метеоролог.

По словам специалиста, в городе будет дуть западный и северо-западный ветер. Скорость его порывов составит от трех до восьми метров в секунду.

В то же время Тишковец обратил внимание, что изменения атмосферного давления будут минимальны. 18 августа этот показатель в российской столице достигнет 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

16 августа глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что установившаяся в Москве и области погода с умеренной температурой воздуха и периодическими дождями полностью соответствует августовской норме. Как он сказал, в целом прогноз на ближайшие несколько дней «позитивный».

Ранее москвичам рассказали, когда в городе наступит бабье лето.

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