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Имущество фигуранта дела о взрыве в Сергиевом Посаде арестовали

Суд в Москве арестовал счета фигуранта дела о взрыве в Сергиевом Посаде

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МЧС России

Басманный районный суд Москвы арестовал собственность и счета фигуранта дела о взрыве на складе в Сергиевом Посаде, случившемся летом 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что арестованный имел в собственности 14 банковских счетов, участок за городом, квартиру, машину и акции компании.

9 августа 2023 года на складе с пиротехникой на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали десятки человек.

Экстренные службы сообщали, что в районе места происшествия были повреждены 111 зданий, в том числе жилые. В качестве подозреваемого силовики задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой и случился взрыв. Суд мужчину арестовал.

Ранее в Уфе арестовали имущество экс-советника главы Башкирии.

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