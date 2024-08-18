В ЛНР задержали мужчину по подозрению в работе на украинские спецслужбы

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), подозреваемого в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и попытке вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В материале уточняется, что под стражей оказался гражданин Украины. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

«Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера», — рассказали в ведомстве.

На допросе мужчина заявил, что радовался ракетным ударам по территории республики, которые совершались благодаря полученным им сведениям. В то же время он признал, что совершил преступление.

«Я <...> сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находиться на свободе», — добавил он.

17 августа в Калужской области задержали 36-летнего активиста Игоря Сафронова. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене, подготовке теракта и попытке вступить в украинский батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В Telegram-канале «Осторожно, новости» сообщалось, что в 2011 году мужчина уже оказывался под стражей за организацию пикета. Как отметили журналисты, спустя 11 лет Сафронов начал сотрудничать с украинскими спецслужбами. В частности, он переводил деньги на нужды ВСУ и раскладывал взрывчатку по тайникам на территории региона.

Ранее жителя подмосковного города Подольска отправили в колонию по делу о государственной измене.