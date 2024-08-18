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Москвичке вынесли приговор за кражи собак

РИА: москвичка получила два года колонии за кражи собак у супермаркетов

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Shutterstock

Жительница Москвы получила срок за кражи породистых собак у супермаркетов. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным следствия, женщина сначала увела собаку породы американский стаффордширский терьер, отвязав ее от поручня у супермаркета, пока питомец ждал ушедшего за покупкой хозяина. Ущерб оценили в 57 039 рублей.

Спустя 11 дней та же женщина похитила у другого супермаркета собаку-метиса вельш-корги и английского спаниеля, пока та ждала хозяина. Ущерб оценили в 8273 рубля.

В итоге женщину удалось задержать. Как рассказали в правоохранительных органах, суд учел хронические заболевания обвиняемой, ее чистосердечное признание. Также оказалось, что она страдает алкогольной зависимостью.

По совокупности преступлений суд признал москвичку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свобода на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее челябинский магазинный вор взял молоток и расколотил окна супермаркета.

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