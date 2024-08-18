Сотни российских туристов застряли в египетском аэропорту

Туристы из России не могут вылететь в Москву из египетской Хургады уже более 10 часов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь еще 17 августа в 17:00. Однако туристы рассказали, что вылет несколько раз переносили.

Вечером в местный отель заселили около 200 человек. Среди них есть пары с детьми и пожилые люди.

Около 05:00 18 августа путешественников привезли в аэропорт Хургады. Но о времени вылета представители воздушной гавани ничего не сообщили. В общей сложности россияне ждут вылета уже более 10 часов. При этом напитки и еду им не предоставили.

До этого в Перми вылет рейса из аэропорта Большое Савино в Шарм-эль-Шейх задержали на 17 часов. По информации портала «ТурДом», речь идет о рейсе UJ 652, который выполняет авиакомпания AlMasria Universal Airlines. По расписанию пассажиры должны были отбыть в Египет 16 августа в восемь утра, но сначала вылет отложили на пять часов, а затем вовсе перенесли его на час ночи 17 августа.

Ранее в аэропорту Астаны экстренно сел самолет, следовавший из Токио в Цюрих.