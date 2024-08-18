Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотни российских туристов застряли в египетском аэропорту

SHOT: сотни россиян более 10 часов ждут в Хургаде вылета в Москву

close
100%
Shutterstock

Туристы из России не могут вылететь в Москву из египетской Хургады уже более 10 часов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь еще 17 августа в 17:00. Однако туристы рассказали, что вылет несколько раз переносили.

Вечером в местный отель заселили около 200 человек. Среди них есть пары с детьми и пожилые люди.

Около 05:00 18 августа путешественников привезли в аэропорт Хургады. Но о времени вылета представители воздушной гавани ничего не сообщили. В общей сложности россияне ждут вылета уже более 10 часов. При этом напитки и еду им не предоставили.

До этого в Перми вылет рейса из аэропорта Большое Савино в Шарм-эль-Шейх задержали на 17 часов. По информации портала «ТурДом», речь идет о рейсе UJ 652, который выполняет авиакомпания AlMasria Universal Airlines. По расписанию пассажиры должны были отбыть в Египет 16 августа в восемь утра, но сначала вылет отложили на пять часов, а затем вовсе перенесли его на час ночи 17 августа.

Ранее в аэропорту Астаны экстренно сел самолет, следовавший из Токио в Цюрих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами