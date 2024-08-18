Названо число пострадавших по делу о прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде

Потерпевшими по делу о прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде признали 13 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные материалы.

Все потерпевшие подали гражданские иски о компенсации вреда. Расследование дела продолжается, отметило агентство

9 августа 2023 года на складе с пиротехникой на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали десятки человек. 10 августа Следственный комитет России по Московской области подтвердил информацию о том, что 12 человек числятся без вести пропавшими после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде.

Позже появилась версия, что мощный взрыв на территории завода, вероятно, случился после того, как водитель, пригнавший машину с порохом для утилизации, попросил прикурить.

На следующий день следователи в качестве подозреваемого задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошло ЧП.

Ранее сообщалось, что предприятию в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, уже объявляли предостережение.