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Стало известно, почему экс-замминистра обороны Иванов не может скрыться от следствия

Защита экс-замминистра обороны: Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

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Илья Питалев/РИА Новости

Адвокаты бывшего первого заместителя министра обороны Тимура Иванова заявили, что он сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров и не может уехать за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Адвокаты Балуев Д.О. и Мусаев М.А. — обращали внимание суда, что Иванов не намерен скрываться от следствия или давить на свидетелей», — уточнили в сообщении.

В документах обратили внимание, что у фигуранта «прочные социальные связи». Кроме того, Иванов находится под санкциями разных стран, что также сделает невозможным его побег за границу.

При этом суд решил, что в случае избрания более мягкой меры пресечения Иванов получит реальную возможность скрыться от следствия и суда. Срок его ареста был продлен до 23 сентября.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд не нашел медицинских препятствий к содержанию Иванова в СИЗО.

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