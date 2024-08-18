В РАНХиГС подсчитали, сколько улиц в Киеве переименовали из-за связи с РФ

Эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии РАНХиГС рассказали РИА Новости, что с 2014 года Украина переименовала 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым Киева.

«Были проанализированы 555 переименований, произошедших в 2014-2024 гг., из 2 845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и тд. столицы Украины. Стоит отметить, что 58% изменений (321 переименование) приходится на 2022-2024 гг», — говорится в сообщении.

Эксперты выделили две тенденции в проводимой Украиной политике по переименованию – декоммунизация (337 единиц, 61%) и дерусификация (216 единиц, 39%).

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей. Так, в мае текущего года в одном только Ужгороде поменяли 10 топонимов.

21 марта 2023 года Верховной радой Украины был принят закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов».

3 августа депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал проводимую властями страны политику «деколонизации», назвав бессмысленной.

Ранее в одной из областей Украины демонтировали все связанные с СССР и Россией памятники.