Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

Несколько взрывов произошло в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях страны. Информация об этом следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Накануне сообщалось, что в Харькове на востоке Украины произошла серия взрывов.

17 августа Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую авиатехнику на аэродромах: бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-17. По данным оборонного ведомства, с начала специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета и свыше 30 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.