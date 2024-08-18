Юрист предупредил об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев предупредил о наказаниях, предусмотренных за сбор некоторых грибов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, согласно статье 260.1 УК России, за незаконный сбор, покупку, хранение и перевозку таких грибов гражданам могут грозить различные виды наказания: от обязательных работ до штрафа в размере до 1 млн рублей или даже лишения свободы на срок до 4 лет.

Он напомнил, что с 2023 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся охраны редких и исчезающих видов грибов. Например, в список был внесен гриб рядовка мацутакэ.

Юрист также призвал помнить о региональных особенностях правил сбора грибов. Например, в некоторых областях страны установлены ограничения на размер собираемых грибов. Так, в Челябинской области запрещено собирать лисички с диаметром шляпки менее 1,5 см, а грузди — менее 2,5 см, отметил Русяев.

Кроме того, он посоветовал придерживаться трех правил по сбору грибов – брать только знакомые грибы, не повреждать те, которые не планируются к сбору, в том числе ядовитые, а также не собирать необычные и редкие грибы.

До этого член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский заявил, что российским грибникам перед выходом на тихую охоту следует изучить Красную книгу своего региона, так как за сбор краснокнижных грибов грозит административная и даже уголовная ответственность.

Ранее врач назвала количество грибов, которое можно употреблять за раз.