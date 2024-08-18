Мощная магнитная буря накрыла Землю

Сильная магнитная буря началась на Земле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил 6 единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1», — уточнил он.

Леус обратил внимание, что возмущения геомагнитного поля нарастали, от этого в 20:46 магнитная буря стала еще сильней, она достигла класса G3. Он подчеркнул, что по прогнозам магнитная буря продлится как минимум до полудня воскресенья. Но индекс состояния геомагнитного поля будет колебаться от сильной до слабой.

В середине августа на стороне Солнца, обращенной к Земле, произошла новая мощная вспышка Х уровня.

В начале августа проходящая на Земле магнитная буря достигла высокого уровня G3, который оценивается как «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

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