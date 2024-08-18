В МЧС сообщили об отсутствии разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения, которое произошло на Камчатке, нет. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как отметили в ведомстве, оперативные группы камчатских спасателей проводят обследования социально-значимых объектов.

«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — заявили в пресс-службе.

Вечером 17 августа, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке.

Эпицентр был расположен в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский, где интенсивность подземных толчков составила 6,0. Таким образом, местные жители могли ощущать колебания земной коры.

После этого произошло повторное землетрясение. На этот раз эпицентр находился в 116 километрах от столицы Камчатского края. Магнитуда второго сейсмособытия составила 4,7.

Позже губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что вероятность повторного сильного толчка после сейсмособытия в регионе низкая.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.