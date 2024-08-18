Атака дрона самолетного типа была отражена на западе Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что на западе региона была отражена атака БПЛА самолетного типа.

«Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») отражена атака БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

Он добавил, что дежурные службы выясняют информацию о последствиях на земле.

16 августа стало известно, что российский военный уничтожил украинский FPV-дрон, ударив по нему прикладом автомата. Инцидент произошел под Часовым Яром в Донецкой народной республике.

15 августа военный корреспондент Александр Коц показал видео, на котором солдат ВС РФ сбил головой украинский беспилотник.

Ранее военкор Сладков показал кадры поражения дрона ВСУ «Баба-яга» снайпером ВС РФ.