На Камчатке объявили красный авиационный код из-за вулкана

Красный авиационный код объявили на Камчатке из-за активности вулкана Шивелуч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Института вулканологии и сейсмологии» ДВО РАН.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на девять километров над уровнем моря. <…> Авиационный цветовой код: красный», — отметили в сообщении, уточнив, что шлейф пепла протянулся на 492 километра на восток-юго-восток.

В апреле на Камчатке повысился код авиационной опасности у двух вулканов — Шивелуча и Безымянного. Это значит, что их активность может быть опасна для низколетящих самолетов.

Накануне выпадение пепла произошло на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч. В пресс-службе управления МЧС России по региону уточнили, что пепла оказалось «незначительное количество», что не нарушило жизнедеятельность. Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он находится в 45 километрах от поселков Ключи и Усть-Камчатск.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.