На Камчатке после извержения вулкана оказался присыпан пеплом поселок

Выпадение пепла произошло на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.

«В результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч зафиксировано <…> выпадение вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск», — рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что пепла оказалось «незначительное количество», что не нарушило жизнедеятельность.

Шивелуч считается самым северным действующим вулканом Камчатки. Он находится в 45 километрах от поселков Ключи и Усть-Камчатск.

Вечером субботу, 17 августа, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке, жители региона почувствовали толчки. При этом вероятность повтора сильного толчка после землетрясения оценили как низкую. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Глава региона обратил внимание, что в настоящее время идет интенсивный афтершоковый процесс.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.