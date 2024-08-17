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На Камчатке после землетрясения зафиксировали серию афтершоков

На Камчатке после землетрясения фиксируется серия афтершоков магнитудой до 5,0

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Shutterstock

Серия афтершоков после землетрясения фиксируется на Камчатке, большинство из них неощущаемые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«На Камчатке фиксируется серия афтершоков в акватории Тихого океана», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, магнитуда афтершоков составляет от 3,9 до 5,0. Большинство из них неощущаемые.

До этого стало известно, что угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет.

Также на Камчатке сообщили, что вероятность сильного толчка после землетрясения низкая. Об этом рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что в настоящее время идет интенсивный афтершоковый процесс.

Вечером субботу, 17 августа, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке, жители региона почувствовали толчки.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.

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