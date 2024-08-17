На Камчатке после землетрясения зафиксировали серию афтершоков

Серия афтершоков после землетрясения фиксируется на Камчатке, большинство из них неощущаемые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«На Камчатке фиксируется серия афтершоков в акватории Тихого океана», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, магнитуда афтершоков составляет от 3,9 до 5,0. Большинство из них неощущаемые.

До этого стало известно, что угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет.

Также на Камчатке сообщили, что вероятность сильного толчка после землетрясения низкая. Об этом рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что в настоящее время идет интенсивный афтершоковый процесс.

Вечером субботу, 17 августа, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке, жители региона почувствовали толчки.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.