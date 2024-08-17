Ракетная опасность объявлена в Курской области в 18-й раз за сутки

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что на территории региона объявлена ракетная опасность.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в публикации.

Смирнов призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находится на улице, рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Это 18-й раз за сутки, когда в регионе объявляется ракетная опасность.

До этого о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

17 августа сообщалось, что за минувшие сутки из приграничных районов Курской области выехали более 1,7 тыс. человек.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Курской области продлили изменения схем движения поездов.