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На Камчатке раскрыли степень вероятности сильного толчка после землетрясения

Губернатор Солодов: вероятность сильного подземного толчка на Камчатке низкая

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Depositphotos

Вероятность повторного сильного толчка после сейсмособытия на Камчатке низкая. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«По оценкам ученых, вероятность сильного толчка низкая», — отметил он.

Губернатор уточнил, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии чуть более 100 км от краевой столицы. В регионе сейчас проводится обследование всех зданий, особое внимание обращают на объекты социальной сферы.

Вечером в пятницу, 17 августа, на Камчатке произошло землетрясение. Толчок магнитудой 7,0 зафиксировали специалисты регионального филиала геофизической службы Российской академии наук. Эпицентр землетрясений располагается в 106, 112 и 114 километрах от Петропавловска-Камчатского. По данным ГУ МЧС по региону угрозы цунами после землетрясения нет.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.

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