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В Белгородской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

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На территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о Белгороде и Белгородском районе, а также о Шебекино и Шебекинском городском округе.

Чиновник призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка. В момент атаки в здании находились более 100 посетителей.

После удара в строении начался пожар, но из-за продолжающихся обстрелов сотрудники экстренных служб не могли оперативно ликвидировать огонь. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, в результате атаки пострадали 13 человек. В том числе ранения получил один подросток, ему понадобилась госпитализация.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела торгового центра в Донецке. Депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что Украину ждет «жесткий ответ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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