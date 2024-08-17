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Угроза цунами на Камчатке отсутствует

В МЧС заявили, что угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет

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Shutterstock

Угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, на которые ссылается РИА Новости, зафиксировали серию афтершоков магнитудой 3,9 у берегов Камчатки. Толчки произошли произошли на глубине шесть, 12 и 48 километров. Эпицентр землетрясений располагается в 106, 112 и 114 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Также на Камчатке сообщили, что вероятность сильного толчка после землетрясения низкая. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что в настоящее время идет интенсивный афтершоковый процесс.

Вечером субботу, 17 августа, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке, жители региона почувствовали толчки.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.

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