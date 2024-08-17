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МАГАТЭ отметило ухудшение ядерной безопасности на ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило об ухудшении ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки дрона

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Alexander Ermochenko/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вследствие недавнего удара беспилотника. Тем не менее, по информации агентства, оборудование и персонал станции остались незатронутыми, сообщает РИА Новости.

17 августа беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС с внешней стороны периметра. Об инциденте проинформировали находящихся на станции инспекторов МАГАТЭ, они уже посетили место падения снаряда.

После этого Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси обратился ко всем сторонам с призывом к максимально возможной сдержанности после субботней атаки беспилотника.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал удар дрона ВСУ по территории возле ЗАЭС актом неприкрытой агрессии против мирных жителей.

Ранее эксперты предупредили об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС.

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