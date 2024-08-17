В областной больнице Белгорода от ранений после атак ВСУ лечатся 22 человека

Двадцать два человека, пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в настоящий момент проходят лечение в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор выслушал пожелания со стороны выздоравливающих.

«Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное и продолжают необходимое лечение. Я уверен, что они — в надежных руках», — написал губернатор.

По словам Гладкова, пациенты больницы задавали вопросы о восстановлении жилья, порядке получения выплат за ранения, компенсации аренды жилья и восстановление поврежденных машин.

В связи с этим он напомнил, что после введения в Белгородской области режима ЧС федерального уровня компенсационные выплаты увеличились. Получившие легкие ранения могут рассчитывать на 300 тысяч рублей, получившие средние и тяжелые ранения — 600 тысяч рублей.

17 августа сообщалось, что украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области. Под обстрел попали Новая Таволжанка и Терезовка. Пострадал как минимум один человек. Кроме того, в городе Шебекино минно-взрывные травмы получили трое местных жителей.

Ранее в Белгородской области закрыли въезд в ряд населенных пунктов.