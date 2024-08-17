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Украинский беспилотник сбили над приграничным регионом РФ

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Перехват беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа произошел в 20.30 по московскому времени.

17 августа боец Вооруженных сил РФ с позывным «Контора» рассказал, что подчиненный ему расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки «Запад» сбил уже десять дронов «Баба-яга» в Харьковской области.

16 августа стало известно, что российский военный уничтожил украинский FPV-дрон, ударив по нему прикладом автомата. Инцидент произошел под Часовым Яром в Донецкой народной республике.

15 августа военный корреспондент Александр Коц показал видео, на котором солдат ВС РФ сбил головой украинский беспилотник.

Ранее военкор Сладков показал кадры поражения дрона ВСУ «Баба-яга» снайпером ВС РФ.

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