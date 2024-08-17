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Число пострадавших от ударов Киева по ДНР выросло до 9

СЦКК: количество пострадавших от ударов Украины по ДНР выросло до 9

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В результате субботних обстрелов, проведенных украинскими войсками, пострадали ребенок в Кировском районе Донецка и мирная жительница Горловки. Таким образом, общее количество раненых в ДНР за сутки увеличилось до девяти человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен ребенок – мальчик 2012 года рождения. Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Рыбалко ранена женщина 1956 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.

17 августа в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили 20 снарядов так называемого «натовского» калибра по Петровскому району Донецка. Из-за действий украинских солдат был ранен мужчина 1977 года рождения, который в момент атаки находился на территории рынка на улице Добровольского.

Накануне украинская армия обстреляла Петровский район Донецка, в результате чего были повреждены торговый центр «Галактика», жилые кварталы и Центральная городская больница №14.

Ранее в ДНР раскрыли причину участившихся обстрелов региона со стороны ВСУ

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