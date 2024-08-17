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Итальянских журналистов, снимавших репортаж в Курской области, отозвали на родину

«Страна»: снимавших репортаж в Судже итальянских журналистов отозвали из Украины

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TG1/Rai 1

Итальянская телерадиокомпания RAI отзывает с территории Украины своих журналистов, которые сделали репортаж из Суджи. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Корреспондент Стефания Баттистини и оператор Симоне Траини возвращаются на родину, что обусловлено «необходимостью обеспечить их безопасность и защиту личности», – отметили в компании.

В публикации подчеркивается, что это заявление прозвучало раньше, чем ФСБ России открыла уголовное дело против журналистов за нелегальное пересечение границы страны.

До этого Министерство иностранных дел России выразило недовольство итальянскому послу, который, в свою очередь, отметил, что его правительство не осуществляет контроль над действиями журналистов.

Накануне главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич призвал рассматривать иностранных репортеров, зашедших на территорию РФ, как представителей военной разведки.

Ранее политолог заявил, что итальянский репортаж из Суджи доказывает участие Запада в конфликте.

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