Соцсеть X уходит из Бразилии, обвинив власти страны в цензуре

Социальная сеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры, соответствующий пост появился в аккаунте Global Government Affairs.

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск ранее предложил уйти в отставку судье Верховного суда Бразилии Александру ди Мораешу. Маск обвинил судью в последовательном нарушении бразильской конституции и пообещал опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. В ответ на эти обвинения суд постановил начать расследование в отношении Маска.

Согласно заявлению руководства X, судья Александр ди Мораеш угрожал арестом их законному представителю, если они не будут следовать его постановлениям по вопросам цензуры. Для обеспечения безопасности своих сотрудников компания приняла решение немедленно прекратить свою деятельность в Бразилии.

При этом сама платформа X останется доступной для пользователей в Бразилии.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что социальная сеть Х множество раз нарушала законодательство страны, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена на 10 дней.

Ранее Маск заявил о начале войны против рекламодателей из-за бойкота сети X.