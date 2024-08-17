Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число британцев, обратившихся за выплатами из-за вакцинации от COVID-19

Telegraph: 14 тысяч британцев потребовали компенсации из-за вакцин от COVID-19

close
100%
Global Look Press

Около 14 тыс. жителей Великобритании обратились к властям за выплатами из-за осложнений, вызванных вакцинами против COVID-19. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на данные правительства.

В материале подчеркивается, что Схема по компенсации ущерба от вакцин начала работать в Соединенном королевстве еще в 1979 году. Всего в рамках этого механизма было подано порядка 16 тыс. заявлений на предоставление компенсаций, из которых подавляющее большинство — жалобы на последствия вакцин от коронавируса.

По информации издания, власти отклонили более 5,5 тыс. заявок на выплаты из-за осложнений от прививок против ковида. При этом около 1000 человек потребовали пересмотреть их претензии, но только 12 из них удалось добиться компенсаций.

Из публикации следует, что в 350 случаях власти признали, что вакцины нанесли здоровью граждан определенный вред. Однако препараты «не привели к тяжелой степени инвалидности». Так как выплаты назначаются только в случае 60-процентной утраты трудоспособности, этим людям было отказано в материальной помощи.

К текущему моменту добиться компенсаций смогли лишь 175 человек, 97% из которых вводился препарат AstraZeneca. Журналисты уточнили, что размер единовременной выплаты пострадавшим из-за вакцин людям составляет 120 тыс. фунтов стерлингов.

Ранее в РФ зафиксировали новый пик заболеваемости коронавирусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами