Названо число британцев, обратившихся за выплатами из-за вакцинации от COVID-19

Около 14 тыс. жителей Великобритании обратились к властям за выплатами из-за осложнений, вызванных вакцинами против COVID-19. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на данные правительства.

В материале подчеркивается, что Схема по компенсации ущерба от вакцин начала работать в Соединенном королевстве еще в 1979 году. Всего в рамках этого механизма было подано порядка 16 тыс. заявлений на предоставление компенсаций, из которых подавляющее большинство — жалобы на последствия вакцин от коронавируса.

По информации издания, власти отклонили более 5,5 тыс. заявок на выплаты из-за осложнений от прививок против ковида. При этом около 1000 человек потребовали пересмотреть их претензии, но только 12 из них удалось добиться компенсаций.

Из публикации следует, что в 350 случаях власти признали, что вакцины нанесли здоровью граждан определенный вред. Однако препараты «не привели к тяжелой степени инвалидности». Так как выплаты назначаются только в случае 60-процентной утраты трудоспособности, этим людям было отказано в материальной помощи.

К текущему моменту добиться компенсаций смогли лишь 175 человек, 97% из которых вводился препарат AstraZeneca. Журналисты уточнили, что размер единовременной выплаты пострадавшим из-за вакцин людям составляет 120 тыс. фунтов стерлингов.

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