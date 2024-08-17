На Украине два офицера ТЦК отделались штрафом за насильственное задержание

Двоим офицерам военкомата в Ивано-Франковской области Украины назначили штраф в размере 17 тысяч гривен (примерно $412) за принудительное задержание мужчины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Согласно информации издания, 10 июля обвиняемые применили силу, чтобы посадить мужчину в автомобиль с обозначением «Первичная медпомощь» в селе Ильцы Ивано-Франковской области. Отмечается, что представителей военкомата вызвали сотрудники пограничной службы, подозревая, что мужчина намеревался покинуть страну. Задержанный отказался следовать с ними, что привело к тому, что его сбили на землю, а затем насильно усадили в автомобиль. При этом ему не вручили никаких повесток.

Верховинский районный суд признал сотрудников военкомата виновными в превышении служебных полномочий.

17 августа была опубликована видеозапись из Ивано-Франковска, на которой толпа людей с преобладанием женщин требует отпустить мужчин, задержанных сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицией.

Ранее сообщалось, что для украинцев-уклонистов придумали новые ограничения.