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Вся территория Ливана осталась без света

Весь Ливан оказался обесточен из-за исчерпания запасов топлива на ТЭС

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Global Look Press

Подача электричества прекратилась по всему Ливану. Об этом сообщила энергетическая компания Électricité du Liban, которая контролирует 90% производства, передачи и распределения электричества в стране.

В госкомпании отметили, что последняя группа электростанций Аз-Захрани, которая питала страну, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов топлива в ее хранилищах. Это привело к тому, что без света осталась вся территория Ливана.

По данным компании, сейчас в стране обесточены все основные объекты инфраструктуры страны, в том числе международный аэропорт и морской порт. В Électricité du Liban пообещали возобновить работу электростанций в соответствии с количеством топлива, которое будет получено, и восстановить подачу электричества потребителям.

Ровно год назад, 17 августа 2023 года, весь Ливан так же остался без электричества. Тогда ккомпания Électricité du Liban сообщила, что подача электроэнергии на всей территории Ливана была прекращена из-за отключения двух тепловых электростанций. Операторы ТЭС, Дэйр Аммар и Захрани, заявили о плановом отключении электростанций в связи с неоплатой задолженностей в валюте, и они выполнили свое обещание.

Ранее мощный снегопад оставил Ливан без электричества.

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