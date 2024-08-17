МИД предупредил о последствиях провокации на Курской АЭС

Готовящиеся киевским режимом провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что по имеющейся информации киевский режим готовится к атаке на Курскую АЭС. Она призвала международные организации, в частности ООН и МАГАТЭ, немедленно осудить провокационные действия Киева и предотвратить нарушение ядерной безопасности Курской АЭС, что может привести к масштабной техногенной катастрофе.

Подобные действия украинских властей, по словам Захаровой, создают не только угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности, сформулированные генеральным директором Агентства Рафаэлем Гросси.

До этого в российской госкорпорации «Росатом» выразили обеспокоенность количеством сообщений о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокаций в отношении Курской и Запорожской атомных электростанций (АЭС).

Ранее в Госдуме потребовали от Совбеза ООН не допустить атаки ВСУ на АЭС.