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На Украине задержали словака, вывозившего украинцев из страны

Госпогранслужба Украины задержала словака за переправку украинцев в Словакию

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

На Украине пограничники задержали гражданина Словакии, который нелегально переправлял через границу украинцев призывного возраста. Об этом сообщает западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Мужчина был задержан в 300 метрах от границы. У него не было при себе документов, при этом словак уверял, что ходил в лес за грибами.

В ходе проверки оказалось, что 29-летнего иностранца в конце 2022 года уже задерживали за незаконную переправку в Словакию двух украинцев. В марте текущего года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

На задержанного были составлены протоколы о незаконном пересечении границы и неповиновении законным требованиям сотрудника Госпогранслужбы.

16 августа трое украинцев призывного возраста пытались попасть в Молдавию через поле подсолнухов, но были задержаны пограничниками.

6 августа сообщалось, что 16 мужчин, уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины, пытались покинуть страну под видом мяса крупного рогатого скота в рефрижераторе.

27 июля на Украине мужчина попытался переплыть Дунай на подводном скутере и попасть в Румынию, чтобы скрыться от мобилизации. Сообразительного, но неудачливого пловца задержали украинские пограничники.

Ранее сообщалось, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов.

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