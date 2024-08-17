На Украине задержали словака, вывозившего украинцев из страны

На Украине пограничники задержали гражданина Словакии, который нелегально переправлял через границу украинцев призывного возраста. Об этом сообщает западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Мужчина был задержан в 300 метрах от границы. У него не было при себе документов, при этом словак уверял, что ходил в лес за грибами.

В ходе проверки оказалось, что 29-летнего иностранца в конце 2022 года уже задерживали за незаконную переправку в Словакию двух украинцев. В марте текущего года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

На задержанного были составлены протоколы о незаконном пересечении границы и неповиновении законным требованиям сотрудника Госпогранслужбы.

16 августа трое украинцев призывного возраста пытались попасть в Молдавию через поле подсолнухов, но были задержаны пограничниками.

6 августа сообщалось, что 16 мужчин, уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины, пытались покинуть страну под видом мяса крупного рогатого скота в рефрижераторе.

27 июля на Украине мужчина попытался переплыть Дунай на подводном скутере и попасть в Румынию, чтобы скрыться от мобилизации. Сообразительного, но неудачливого пловца задержали украинские пограничники.

Ранее сообщалось, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов.