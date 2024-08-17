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С Эльбруса за сутки эвакуировали двух альпинисток из Индии

МЧС: за сутки на Эльбрусе спасены две альпинистки из Индии

Две альпинистки из Индии были эвакуированы спасателями МЧС при неудачном восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

В сообщении отмечается, что молодая женщина 1995 года рождения совершала восхождение в составе незарегистрированной группы в составе четырех человек. Утром 16 августа альпинисты запросили помощь. С высоты 5300 метров спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировали пострадавшую, получившую различные травмы, до поляны Азау, где передали медикам.

Муж пострадавшей также снялся с маршрута.

В МЧС пояснили, что этот случай стал вторым в Кабардино-Балкарии за сутки. В пятницу на высоте 5 200 метров другая альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута и попросила о помощи. Ее также эвакуировали и передали медикам.

Гора Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, ее высота составляет 5642 метра.

23 июля сообщалось, что восхождения на Эльбрус теперь будут официально подсчитываться. На вершине горы установили первый в мире счетчик восхождений, которого хватит на 50 лет работы.

Ранее на Эльбрусе нашли двух потерявшихся туристов.

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