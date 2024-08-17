В Днепропетровской области Украины произошел взрыв

Взрыв зафиксировали в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил украинский канал «Общественное».

По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения, в момент взрыва в регионе действовала воздушная тревога. При этом власти никак не комментировали ситуацию.

17 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в городе Краматорск, расположенном на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Журналисты рассказали, что ЧП произошло в промышленной зоне. Здесь находится Новокраматорский машиностроительный завод, по которому и был нанесен удар.

Утром в тот же день в подконтрольной украинским властям части Херсонской области зафиксировали повреждение газопровода и объекта критической инфраструктуры. Однако иная информация, включая точное местоположение получивших урон объектов, не уточнялась.

До этого взрыв произошел на территории Киевской области. Как отметили журналисты издания «Зеркало недели», в тот момент в регионе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области за сутки произошли более 350 взрывов.