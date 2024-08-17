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Группу молодых людей заподозрили в возбуждении межнациональной розни

СК Москвы заподозрил группу молодых людей в возбуждении межнациональной розни

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СК Москвы заподозрил группу молодых людей в возбуждении межнациональной розни через интернет. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета столицы.

Следственный комитет выявил троих причастных к делу. В отношении них возбуждены проверки. Отмечается, что видео, опубликованные молодыми людьми, были выявлены в ходе мониторинга средств массовой информации. Представителей какой национальности призывали дискриминировать и унижать молодые люди, не сообщается.

В настоящее время следователями столичного СК совместно с оперативными службами все трое участвующих установлены. С ними проводятся необходимые проверочные мероприятия на предмет наличия признаков преступлений «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

До этого крымский политик Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за разжигание розни.

Ранее посол обвинил США в поддержке межнациональной розни в России.

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